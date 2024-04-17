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        Manisa'da kayınpederini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kayınpederini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:10
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        Manisa'da kayınpederini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kayınpederini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Gökçeahmet Mahallesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden kayınpederi A.B. (70) ile tartışan A.U. (50), tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla A.B'yi yaraladı.

        Komşunun evine sığınan ve ağır yaralandığı öğrenilen A.B, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        A.U, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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