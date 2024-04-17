Sarıgöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sarıgöl'den Tırazlar Mahallesi yönüne ilerleyen Muhammet Hasan Arıkan idaresindeki 45 AJM 439 plakalı motosiklet, mahalle yakınlarında karşı yönden gelen U.E. idaresindeki 45 H 0440 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Arıkan, sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arıkan buradaki müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
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