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        Sarıgöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:13
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        Sarıgöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sarıgöl'den Tırazlar Mahallesi yönüne ilerleyen Muhammet Hasan Arıkan idaresindeki 45 AJM 439 plakalı motosiklet, mahalle yakınlarında karşı yönden gelen U.E. idaresindeki 45 H 0440 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Arıkan, sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arıkan buradaki müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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