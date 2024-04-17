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        Manisa'da zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı görüldü

        Manisa'nın önemli zeytin üretim merkezleri Saruhanlı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerindeki zeytin ağaçlarında, verimi etkileyen halkalı leke hastalığının görüldüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:09
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        Manisa'da zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı görüldü
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        Manisa'nın önemli zeytin üretim merkezleri Saruhanlı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerindeki zeytin ağaçlarında, verimi etkileyen halkalı leke hastalığının görüldüğü belirtildi.

        Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, gazetecilere son yıllarda iklimsel faktörlerin etkileriyle zeytin veriminde sorunlar yaşandığını, bazı bölgelerde uzun süren verimsizlik problemleri görüldüğünü söyledi.

        Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için her türlü bakım, budama, gübreleme, bitki sağlığı uygulamaları gibi işlemleri yaptıklarını dile getiren Okur, özellikle Saruhanlı ve çevre ilçelerde yoğun yağışlar nedeniyle Edremit ve Domat türü zeytinlerde halkalı leke hastalığını baş gösterdiğini ifade etti.

        Okur, halkalı leke hastalığı ile zirai mücadelenin mümkün ancak maliyetli bir yöntem olduğunu anlatarak, "Bunlara bakırlı ilaç atmamız gerekiyor. Çiftçimize artı bu külfet geliyor. Bu yıl bu halkalı leke hastalığı ilçemizde ve diğer ilçelerimizde de görüyoruz. İnşallah tedavi sonucunda biz bu hastalığı yeneceğiz. İyi bir sonuç almayı bekliyoruz. En kaliteli zeytin ve zeytinyağı Edremit ve Domat zeytinden çıkıyor." dedi.

        Okur, zirai mücadele yapılmadığı takdirde zeytinde verim kaybı yaşanacağını belirterek, Saruhanlı'da 180 bin dekar zeytin alanı olduğunu, 30 ila 40 bin dekar arasında alanın hastalıktan etkilendiğini sözlerine ekledi.

        Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da Ege'de 12 milyon civarında zeytin ağacı varlığı ve tesisleriyle zeytinciliğin önde gelen merkezlerinden olan Akhisar'da da halkalı leke hastalığının görüldüğünü kaydetti.

        Üreticilerden gelen bildirimler sonrasında ziraat odası danışmanlarının hastalık tespit için araziyi dolaşmaya başladığını aktaran Akbuğa, hızlı bir şekilde zirai mücadele sürecini yürüttüklerini vurguladı.

        Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ise ilçede 120 bin dekar arazide zeytin üretildiğini, yaklaşık 40 bin dekar arazideki Edremit ve Domat türlerinde hastalığın görüldüğünü, Gemlik ve Trilye gibi türlerde herhangi bir sorunun yaşanmadığını kaydetti.

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