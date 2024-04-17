Manisa'da zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı görüldü

Manisa'nın önemli zeytin üretim merkezleri Saruhanlı, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerindeki zeytin ağaçlarında, verimi etkileyen halkalı leke hastalığının görüldüğü belirtildi.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, gazetecilere son yıllarda iklimsel faktörlerin etkileriyle zeytin veriminde sorunlar yaşandığını, bazı bölgelerde uzun süren verimsizlik problemleri görüldüğünü söyledi.

Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için her türlü bakım, budama, gübreleme, bitki sağlığı uygulamaları gibi işlemleri yaptıklarını dile getiren Okur, özellikle Saruhanlı ve çevre ilçelerde yoğun yağışlar nedeniyle Edremit ve Domat türü zeytinlerde halkalı leke hastalığını baş gösterdiğini ifade etti.

Okur, halkalı leke hastalığı ile zirai mücadelenin mümkün ancak maliyetli bir yöntem olduğunu anlatarak, "Bunlara bakırlı ilaç atmamız gerekiyor. Çiftçimize artı bu külfet geliyor. Bu yıl bu halkalı leke hastalığı ilçemizde ve diğer ilçelerimizde de görüyoruz. İnşallah tedavi sonucunda biz bu hastalığı yeneceğiz. İyi bir sonuç almayı bekliyoruz. En kaliteli zeytin ve zeytinyağı Edremit ve Domat zeytinden çıkıyor." dedi.

Okur, zirai mücadele yapılmadığı takdirde zeytinde verim kaybı yaşanacağını belirterek, Saruhanlı'da 180 bin dekar zeytin alanı olduğunu, 30 ila 40 bin dekar arasında alanın hastalıktan etkilendiğini sözlerine ekledi.