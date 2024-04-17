Sarıgöl'de bağına gitmek için evden çıkan kişinin cesedi bulundu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağa gitmek için evden ayrılan kişi ölü bulundu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağa gitmek için evden ayrılan kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tırazlar Mahallesi bağ yolunda İbrahim Deniz'i (60) traktörünün yanında hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Deniz'in cesedi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıkları olduğu aktarılan Deniz'in ölüm nedeni, otopsi ile tespit edilecek.
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