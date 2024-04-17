Sarıgöl'de bağına gitmek için evden çıkan kişinin cesedi bulundu

Kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıkları olduğu aktarılan Deniz'in ölüm nedeni, otopsi ile tespit edilecek.

Alınan bilgiye göre, Tırazlar Mahallesi bağ yolunda İbrahim Deniz'i (60) traktörünün yanında hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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