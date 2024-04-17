Manisa'da başını traktör şaftına kaptıran kişi öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, başını traktör ile ilaçlama makinesi arasındaki şafta kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, başını traktör ile ilaçlama makinesi arasındaki şafta kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta traktörüne bağlı ilaçlama makinesini temizlemeye çalışan İsmail Diken (46) başını şafta kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Dikmen'in cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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