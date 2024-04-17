Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da başını traktör şaftına kaptıran kişi öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, başını traktör ile ilaçlama makinesi arasındaki şafta kaptıran kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da başını traktör şaftına kaptıran kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, başını traktör ile ilaçlama makinesi arasındaki şafta kaptıran kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta traktörüne bağlı ilaçlama makinesini temizlemeye çalışan İsmail Diken (46) başını şafta kaptırdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Dikmen'in cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        40 Milyon TL'lik "zimmet" davası! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        40 Milyon TL'lik "zimmet" davası! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Manisa'da zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı görüldü
        Manisa'da zeytin ağaçlarında halkalı leke hastalığı görüldü
        Sarıgöl'de bağına gitmek için evden çıkan kişinin cesedi bulundu
        Sarıgöl'de bağına gitmek için evden çıkan kişinin cesedi bulundu
        Sarıgöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sarıgöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Manisa'da mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        Manisa'da sepetli motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Manisa'da sepetli motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Alaşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
        Alaşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı