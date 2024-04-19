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        Akhisar'da firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:18
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        Akhisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Seyitahmet Mahallesi'nde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan polis ekipleri, M.T'nin (49) "uyuşturucu madde kullanmak", "kasten yaralama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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