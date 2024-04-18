Selendi Kaymakamı Okumuş muhtarlarla buluştu
Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla bir araya geldi.
Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla bir araya geldi.
Okumuş, Selendi Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonundaki programda 31 Mart'taki yerel seçimde muhtarlık görevine seçilenlere başarı diledi.
Kurumların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.
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