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        Selendi Kaymakamı Okumuş muhtarlarla buluştu

        Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:11
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        Selendi Kaymakamı Okumuş muhtarlarla buluştu
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        Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla bir araya geldi.

        Okumuş, Selendi Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonundaki programda 31 Mart'taki yerel seçimde muhtarlık görevine seçilenlere başarı diledi.

        Kurumların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

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