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        Akhisar'da muhtar seçilenler mazbatalarını aldı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için mazbata töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:26
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        Akhisar'da muhtar seçilenler mazbatalarını aldı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için mazbata töreni düzenlendi.

        Akhisar Ziraat Odasındaki tören, 109 mahallede görev yapacak muhtarların katılımıyla yapıldı.

        Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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