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        Alaşehir'de çiftçiler için meteoroloji istasyonları kuruldu

        Alaşehir Ticaret Borsası tarafından hava olaylarının tarımsal üretime etkisini azaltmak amacıyla 6 noktada kurulan meteoroloji istasyonları hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:14
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        Alaşehir'de çiftçiler için meteoroloji istasyonları kuruldu
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        Alaşehir Ticaret Borsası tarafından hava olaylarının tarımsal üretime etkisini azaltmak amacıyla 6 noktada kurulan meteoroloji istasyonları hizmete alındı.

        Borsa tarafından uygulamaya geçirilen projeyle pilot olarak belirlenen 6 noktada kurulan meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler, mildiyö gibi bitki hastalıklarıyla hızlı mücadele için kullanılacak.

        Alaşehir Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, geçen yıl mildiyö hastalığı nedeniyle verim kaybı yaşanması üzerine bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Yüksel, şu bilgileri verdi:

        "Bu projeyle çiftçilerimize yaşanabilecek iklimsel değerleri mesaj yoluyla ileterek ilaçlama ve tarımsal uygulamaları daha bilinçli bir şekilde yapmayı hedefledik. Bunu İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli arkadaşlarla entegre hale getirip genele yayma hedefindeyiz. Kurduğumuz 6 istasyon yaklaşık 25 bin dekarlık bir alanı içermekte. Bu arazi içinde bulunan istasyonlar, hava şartlarını, nem, yağmur, dolu, fırtına gibi bilgileri bize aktarıyor. Bunlar doğrultusunda zararlıların ve hastalıkların hangi süreçlerde olduğunun takibini yapıp çiftçilerimize uyarı bilgilendirmelerimizi yapacağız. Çiftçilerimizde bu doğrultuda daha bilinçli ilaçlama, gübreleme ve sulama yapacaklar."

        Sobran Mahallesi'ndeki arazisinin yanına meteoroloji istasyonu kurulan çiftçi Hasan Özkan da geçen yıl şiddetli sağanak ve mildiyö hastalıklarından dolayı mağdur olduklarını belirterek, "Bu sene borsamız bu istasyonları kurdu. Havanın nem oranına göre ilacımızı, gübremizi, suyumuzu vereceğiz. Ticaret Borsası hava durumunu bize mesajla gönderecek biz de bu sayede daha az masraf, daha az ilaçlama yaparak inşallah daha verimli bir yıl geçeceğiz." dedi.

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