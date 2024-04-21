Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Muradiye

        Hakemler:Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Cruz 28, Mustafa Baki Görür 2, Luther 14, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz 14, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 9, Barış Çağan Özkan 3

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 20, Perez 13, Leon Apaydın 5, Thomas 7, Bruinsma 14, Franke 18, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 6

        1. Periyot: 24-27

        Devre: 49-54

        3. Periyot: 75-68

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Manisa BBSK- Büyükçekmece Basketbol: 94-93
        Manisa BBSK- Büyükçekmece Basketbol: 94-93
        Manisa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da şantiye bekçisi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
        Manisa'da şantiye bekçisi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
        Manisa FK'dan kritik galibiyet
        Manisa FK'dan kritik galibiyet
        Somaspor gurbette terleyecek
        Somaspor gurbette terleyecek
        Manisa BŞB'nin rakibi Büyükçekmece
        Manisa BŞB'nin rakibi Büyükçekmece