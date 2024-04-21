Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Cruz 28, Mustafa Baki Görür 2, Luther 14, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz 14, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 9, Barış Çağan Özkan 3
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 20, Perez 13, Leon Apaydın 5, Thomas 7, Bruinsma 14, Franke 18, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 6
1. Periyot: 24-27
Devre: 49-54
3. Periyot: 75-68
MANİSA
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