Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan
Manisa FK: Erhan Erentürk, Bedirhan Altunbaş (Dk. 82 Sertan Taşqın), Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Djokanovic), Diallo (Dk. 74 Kerim Frei), Topalli (Dk. 74 Ofkir), Lima (Dk. 90+8 Rroca)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Posmac (Dk. 73 Camara), Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 73 Anıl Koç), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 İshak Karaoğul), Jefferson (Dk. 46 Tunahan Çiçek), Avramovski, Berk Yıldız, Hakan Bilgiç (Dk. 89 Safa Kınalı), Hüsamettin Yener
Gol: Dk. 4 Lima (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Bedirhan Altunbaş (Manisa FK), Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 85 Berk Yıldız (Boluspor)
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