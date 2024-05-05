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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:21
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Bedirhan Altunbaş (Dk. 82 Sertan Taşqın), Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Djokanovic), Diallo (Dk. 74 Kerim Frei), Topalli (Dk. 74 Ofkir), Lima (Dk. 90+8 Rroca)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Posmac (Dk. 73 Camara), Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 73 Anıl Koç), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 İshak Karaoğul), Jefferson (Dk. 46 Tunahan Çiçek), Avramovski, Berk Yıldız, Hakan Bilgiç (Dk. 89 Safa Kınalı), Hüsamettin Yener

        Gol: Dk. 4 Lima (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Bedirhan Altunbaş (Manisa FK), Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 85 Berk Yıldız (Boluspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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