Saruhanlı'da inşaatlardan demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçedeki farklı inşaatlardan demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin Kütahya'da olduğunu belirledi.
Kütahya'da düzenlenen operasyonla şüpheliler M.D. (29), T.A. (29) ve N.T. (21) yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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