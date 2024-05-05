Saruhanlı'da inşaatlardan demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

İlçedeki farklı inşaatlardan demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin Kütahya'da olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.