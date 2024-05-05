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        Saruhanlı'da inşaatlardan demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:28
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        Saruhanlı'da inşaatlardan demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçedeki farklı inşaatlardan demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin Kütahya'da olduğunu belirledi.

        Kütahya'da düzenlenen operasyonla şüpheliler M.D. (29), T.A. (29) ve N.T. (21) yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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