Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 13, Sinan Sağlam 7, Cruz 20, Luther 17, Ege Arar 6, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Anderson, Dorukhan Engindeniz, Terry 14, Barış Çağan Özkan 3
Pınar Karşıyaka: McCollum 30, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Martin 14, Vitto Brown 23, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı 3, Deniz Kılıçlı 3, Kenan Sipahi, Demircan Demir 3
1. Periyot: 24-26
Devre: 40-50
3. Periyot: 67-71
Beş faulle çıkanlar: 36.10 Cruz (Manisa Büyükşehir Belediyespor), 37.13 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)
MANİSA
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