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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:38
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 13, Sinan Sağlam 7, Cruz 20, Luther 17, Ege Arar 6, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Anderson, Dorukhan Engindeniz, Terry 14, Barış Çağan Özkan 3

        Pınar Karşıyaka: McCollum 30, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Martin 14, Vitto Brown 23, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı 3, Deniz Kılıçlı 3, Kenan Sipahi, Demircan Demir 3

        1. Periyot: 24-26

        Devre: 40-50

        3. Periyot: 67-71

        Beş faulle çıkanlar: 36.10 Cruz (Manisa Büyükşehir Belediyespor), 37.13 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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