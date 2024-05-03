Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Manisa'da protokol ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da protokol ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp topladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde yapılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında, Manisa il merkezi ile Alaşehir ve Demirci ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

        Manisa Valisi Enver Ünlü öncülüğünde Uncubozköy Mahallesi'ndeki Spil Dağı'nın eteklerinde bir araya gelen Manisa protokolü ve öğrenciler, ellerindeki çöp poşetleriyle ormanlık alana dağıldı.

        Doğaya atılan ve orman yangınlarına neden olan cam, plastik, kağıt gibi yüzlerce kilo çöp toplandı.

        - Demirci

        Demirci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sarıçayır Mevkisinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe kurum müdürleri ve öğrenciler ile birlikte orman içinde temizlik çalışması yaptı.

        - Alaşehir

        Alaşehir'de de Evrenli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, örtü temizliği ve alt dal budaması sonucu oluşan artıkların temizlenmesi, çöplerin temizlenmesi etkinliği yapıldı.

        Etkinliğe, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Somaspor dışarda bitiriyor
        Somaspor dışarda bitiriyor
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Kızım iddia edilen nedenle ps...
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Kızım iddia edilen nedenle ps...
        Turgutluspor kolay havlu attı
        Turgutluspor kolay havlu attı
        Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den yatırım açıklaması
        Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den yatırım açıklaması
        Turgutluspor - Efeler 09 Spor: 1-4
        Turgutluspor - Efeler 09 Spor: 1-4
        Manisa FK garanti peşinde
        Manisa FK garanti peşinde