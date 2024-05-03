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        Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den yatırım açıklaması

        Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 2 dönemlik belediye başkanlığı sürecinde ilçeye 4,3 milyar liralık yatırım yaptığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:16
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        Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den yatırım açıklaması
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        Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 2 dönemlik belediye başkanlığı sürecinde ilçeye 4,3 milyar liralık yatırım yaptığını söyledi.

        Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında belediyenin 1,1 milyar liralık borcu ile ilgili açıklama yapan Mehmet Çerçi, bu borçların belediye bütçesine göre normal olduğunu ve yatırımlardan gelen gelirlerle kısa sürede ödenebileceğini anlattı.

        1,1 milyar liralık borcun 200 milyon lirasının enerji santraline ödendiğini ifade eden Çerçi, "Yılda 22 milyon lira getirisi var. 10 sene sonra belediyeye yaklaşık 300 milyon lira getirisi olacak. 25 senelik ömrü var. Belediyeye kaynak üretecek bir projedir." dedi.

        Çerçi, iş yapan firmalara yapılan ödemelerde belediyenin herhangi bir zarara uğratmadığını, usulsüzlüğün olmadığını, herhangi bir suç duyurusunun da yapılmadığını ifade etti.

        48 aracın hizmet için ihtiyaç doğrultusunda kiralandığını belirten Çerçi, araçların aylık 4 bin 400 lira karşılığında kiralandığını yeni başkanın araca ihtiyacı olduğunda yeni bir kiralamayı ise bu fiyatın çok üzerinden yapacağını savundu.

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