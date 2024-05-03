Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'den yatırım açıklaması

Eski Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 2 dönemlik belediye başkanlığı sürecinde ilçeye 4,3 milyar liralık yatırım yaptığını söyledi.

Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında belediyenin 1,1 milyar liralık borcu ile ilgili açıklama yapan Mehmet Çerçi, bu borçların belediye bütçesine göre normal olduğunu ve yatırımlardan gelen gelirlerle kısa sürede ödenebileceğini anlattı.

1,1 milyar liralık borcun 200 milyon lirasının enerji santraline ödendiğini ifade eden Çerçi, "Yılda 22 milyon lira getirisi var. 10 sene sonra belediyeye yaklaşık 300 milyon lira getirisi olacak. 25 senelik ömrü var. Belediyeye kaynak üretecek bir projedir." dedi.