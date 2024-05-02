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        Manisa FK garanti peşinde

        1'nci Lig'de son virajlar öncesi düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü, bu hafta evinde oynayacağı Boluspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:40
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        Manisa FK garanti peşinde
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        1'nci Lig'de son virajlar öncesi düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü, bu hafta evinde oynayacağı Boluspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar maçı kazanıp işini garantiye almak istiyor. Bitime 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan Manisa FK, pazar günü evinde oynayacağı Boluspor karşılaşmasını kazanırsa rakiplerinin alacağı hiçbir sonuca bakmaksızın lige tutunmayı garantileyecek.

        Geçen hafta Adanaspor deplasmanından 1 puan alarak düşme hattındaki rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Ege ekibinde teknik direktör Levent Devrim, Boluspor müsabakasını en iyi şekilde bitireceklerini söyledi. Çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Devrim, "Rakibimiz Play-Off hattında yer alıyor. Kritik bir konumdalar. Dolayısıyla çok zorlu bir mücadele olacak. Biz kendimize odaklanacağız ve kazanıp sezonu rahat bitireceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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