Köprübaşı'nda su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, ekiplerce kurtarıldı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, ekiplerce kurtarıldı.
Çarıklar Mahallesindeki su kuyusuna köpek düştüğü ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve Demirci Belediyesi sokak hayvanları koruma görevlileri çalışma başlattı.
Halat yardımıyla yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyuya inen AFAD görevlisi, köpeği yukarıya çıkardı.
Köpek, sağlık durumunun kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
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