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        Somaspor dışarda bitiriyor

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off iddiası kalmayan Somaspor, son hafta maçında yarın Karaman FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:15
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        Somaspor dışarda bitiriyor
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        TFF2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off iddiası kalmayan Somaspor, son hafta maçında yarın Karaman FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Yeni Karaman Stadı’nda Doğukan Yıldırım’ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür sezona 3 puanla veda etmek istediklerini söyledi.

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