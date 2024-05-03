Yunusemre'nin eski belediye başkanının eşyalarını almak için gönderdiği kişi belediyeye alınmadı

MANİSA'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybeden Yunusemre Belediyesi'nin eski başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, 'lüks makam odası' olarak gündem olan eski makamındaki eşyaların kendisine ait olduğunu belirterek, bugün eşyanın alınması için partili birini belediyeye gönderdi. Belediyeye gelen ve güvenlik görevlileri tarafından binaya alınmayan, CHP’lilerin ve belediye başkan yardımcılarının geri çevirdiği kişi, eşyaları alamadan geri döndü.

Manisa’da, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi ardından AK Parti’den CHP'ye geçen Yunusemre İlçe Belediyesi'nde Türkiye gündemine de gelen ‘lüks makam odası’ gerginliği sürüyor. Son olarak makam odasındaki eşyanın kendi şahsına ait olduğunu duyuran AK Partili eski belediye başkanı Mehmet Çerçi, eşyayı almak için bugün 18.00’de belediyeye kamyon göndereceğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen CHP’liler ve belediye başkan yardımcıları, bugün belediye binası önünde bekledi.

Çerçi’nin talimatıyla belediyeye gelen AK Parti Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, kapı önünde güvenlik görevlileri tarafından belediyeye alınmadı. Daha sonra kapı önünden uzaklaştırılan Düden, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan ile görüştü. Resmi belgeleri sorulan Düden, ‘Elçiye zeval olmaz’ derken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, olayın hukuksal boyuta taşınması gerektiğini belirterek “Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun başkasıyla değil” ifadelerini kullandı.