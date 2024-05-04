Kırkağaç Çam Festivali 163. kez açıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde mayıs ayının ilk on gününde kutlanan Çam Festivali, 163. kez kapılarını açtı.

İlçedeki çam mesire alanında kurulan festival alanında düzenlenen açılış törenine Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Üstün Dönmez, 4 yıldır çeşitli nedenlerle açılamayan festivale bu yıl kavuştuklarını söyledi.

Yerel seçimler nedeniyle geniş kapsamlı düzenlenemeyen festivali, gelecek yıl fuar havasında organize edeceklerini dile getiren Dönmez, "Konserler, tiyatro gösterileri, çocuklar için çeşitli eğlendirici ve öğretici oyunlar, yöresel yemeklerin sunulduğu mekanlar ve yöresel yemek yarışmaları gibi faaliyetlerle Çam Festivali'ni zenginleştirerek daha geniş kitlelere ulaştıracağız." dedi.