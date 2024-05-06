Akhisar'da doludan etkilenen alanlarda inceleme yapıldı

Kılıç, doludan Beyoba, Sazoba, Akselendi mahallelerindeki üzüm bağı ile domates, biber tarlalarının etkilendiğini belirterek, zarar gören üreticilere zararın tespiti için başvuru yapmaları uyarısında bulundu.

Sazoba Mahallesinde incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç öncülüğündeki ekip, muhtar ve üreticilerden bilgi aldı.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü yağan doludan etkilenen tarım alanlarında inceleme yaptı.

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