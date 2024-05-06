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        Akhisar'da doludan etkilenen alanlarda inceleme yapıldı

        Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü yağan doludan etkilenen tarım alanlarında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:36
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        Akhisar'da doludan etkilenen alanlarda inceleme yapıldı
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        Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü yağan doludan etkilenen tarım alanlarında inceleme yaptı.

        Sazoba Mahallesinde incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç öncülüğündeki ekip, muhtar ve üreticilerden bilgi aldı.

        Kılıç, doludan Beyoba, Sazoba, Akselendi mahallelerindeki üzüm bağı ile domates, biber tarlalarının etkilendiğini belirterek, zarar gören üreticilere zararın tespiti için başvuru yapmaları uyarısında bulundu.

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