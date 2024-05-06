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        Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:16
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        Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ahmet Usta'nın (40) kullandığı 45 YE 618 plakalı motosiklet, Dayıoğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

        Ağır yaralanan Usta, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Usta, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Usta'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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