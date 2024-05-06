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        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti

        Çorum'un Alaca ilçesinde zarf almak için düğün konvoyunun önünün kesilmesi sırasında kavga çıktı. Kavgada konvoydaki araç bir kişinin üzerinden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:16
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        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti
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        Çorum'da M.Ç. (24), içinde arkadaşı E.C.K'nin de (24) bulunduğu otomobiliyle Zile Caddesi'nde, içinde para olan zarflardan almak için bir düğün konvoyunun önünü kesti.

        Araçtan inen M.Ç. ve E.C.K. ile düğün sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        OTOMOBİLİYLE ARKADAŞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

        Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada E.C.K. yere düştü. M.Ç. ise olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmak isterken yere düşen arkadaşı E.C.K'nin üzerinden geçti.

        Bir müddet daha devam eden kavganın ardından M.Ç, arkadaşı E.C.K'yi otomobile bindirip, polisin dur ihtarına uymayarak, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada polisin havaya ateş ettiği görüldü.

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        KOVALAMACA İLE YAKALANDI

        İki arkadaş, polis kovalamacası sonucu Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı.

        Yaralı, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        5 GÖZALTI

        M.Ç. ve kavgaya karıştığı belirlenen düğün sahiplerinden 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan E.C.K'nin üzerinden otomobilin geçmesi ve iki arkadaşın otomobille olay yerinden uzaklaşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        #Düğün konvoyu
        #kavga
        #çorum
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