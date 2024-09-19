MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Demirci Belediye Başkanı Kara'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı ziyaret etti.

Ziyarette Akçay, Başkan Erkan Kara'ya çiçek takdim ederek görevinde ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Başkan Erkan Kara da Akçay ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kara, Cumhur İttifakı olarak Demirci için el ele vererek şehrin sorunlarını çözeceklerini, yeni yatırım ve hizmetleri birlikte kazandıracaklarını ifade etti.