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        Alaşehir'de MHP İlçe Başkanlığına Tahsin Atılgan getirildi

        MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine Tahsin Atılgan atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 19.11.2024 - 08:55
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        Alaşehir'de MHP İlçe Başkanlığına Tahsin Atılgan getirildi
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        MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine Tahsin Atılgan atandı.

        İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu'nun görevden affı talebi sonrası Genel Merkez tarafından Tahsin Atılgan, göreve atandı.

        MHP Lokalinde düzenlenen törenle görev devri yapıldı.

        Törene katılan MHP MKYK Üyesi Ali Uçak, siyasetin kendileri için para ya da makam değil dostluk anlamına geldiğini belirterek, "Partimizde çaycılık yapmamız istense dahi bunu onurla yaparız. Hepimizin tek gayesi, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaktır." dedi.

        İlçe Başkanı Tahsin Atılgan da eski başkana teşekkür ederek şunları ifade etti:

        "Bu bir bayrak yarışıdır. Alperen kardeşimiz ve ekibi zor bir dönemde bu görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir. Türk milletinin ve bayrağımızın güvencesi olma bilinciyle çalışacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu şanlı bayrağı daha yükseklere taşıyacağız." dedi.

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