Alaşehir'de MHP İlçe Başkanlığına Tahsin Atılgan getirildi

MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine Tahsin Atılgan atandı.

İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu'nun görevden affı talebi sonrası Genel Merkez tarafından Tahsin Atılgan, göreve atandı.

MHP Lokalinde düzenlenen törenle görev devri yapıldı.

Törene katılan MHP MKYK Üyesi Ali Uçak, siyasetin kendileri için para ya da makam değil dostluk anlamına geldiğini belirterek, "Partimizde çaycılık yapmamız istense dahi bunu onurla yaparız. Hepimizin tek gayesi, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaktır." dedi.