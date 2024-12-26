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        Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:49
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        Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, M.G'yi (25) durdurmak istedi.

        Polisin ikazına rağmen kaçan zanlı kovalamaca sonrası yakalandı.

        Üzerinden bir miktar esrar ile metamfetamin, tabanca ve fişek ele geçirilen M.G, gözaltına alındı.

        İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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