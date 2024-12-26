Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Üzerinden bir miktar esrar ile metamfetamin, tabanca ve fişek ele geçirilen M.G, gözaltına alındı.

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