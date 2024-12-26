Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, M.G'yi (25) durdurmak istedi.
Polisin ikazına rağmen kaçan zanlı kovalamaca sonrası yakalandı.
Üzerinden bir miktar esrar ile metamfetamin, tabanca ve fişek ele geçirilen M.G, gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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