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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:26
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Kerem Baki, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

        Manisa Basket: Pickett 5, Acuil 19, Saben Lee 18, Thomas 5, Yunus Emre Sonsırma, Chiozza 3, Leon Apaydın, Besson 23, White 14

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 8, Franke 7, Starks 28, Emircan Koşut 8, Zagorac 5, Ata Kahraman, Erdi Gülaslan 6, Yesukan Onar, Sajus 17, Love 15, Bruinsma 4

        1. Periyot: 24-24

        Devre: 49-51

        3. Periyot: 69-76

        Beş faulle çıkanlar: 32.47 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 36.44 Acuil, 39.59 Yunus Emre Sonsırma (Manisa Basket)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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