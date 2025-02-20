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        Manisa'da bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:40
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        Manisa'da bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

        Şehzadeler İlçe Belediyesi ekipleri, Alaybey Mahallesi 803 Sokak'ta Coşkun Çiçek'e (70) ait, çöp biriktirilen evi mahkeme kararıyla boşaltmak için daireye gitti.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Çiçek'in koltukta hareketsiz yattığını fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Coşkun Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çiçek'in cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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