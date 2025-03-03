Manisa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Dün, Hacıishak Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Evdeki incelemede 3 yaşındaki Günay Bilgen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu iddia edildi.
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