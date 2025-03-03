Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Dün, Hacıishak Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evdeki incelemede 3 yaşındaki Günay Bilgen'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Aşk yaşıyorlar
        Aşk yaşıyorlar
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."

        Benzer Haberler

        Manisa'da "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" düzenlendi
        Manisa'da "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" düzenlendi
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Manisa FK önemli sınavda
        Manisa FK önemli sınavda
        Somaspor - Belediye Derincespor: 0-1
        Somaspor - Belediye Derincespor: 0-1
        Manisa'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Manisa'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Manisa'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Manisa'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı