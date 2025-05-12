Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri ekipleri, Hafsa Sultan Mahallesi 4830 Sokak'ta şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 256 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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