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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Biz barış isteriz, analar ağlamasın isteriz. Bu Türk de olsa Kürt de olsa ağlamasın isteriz. Teröre harcanan para, terörle mücadeleye harcanan para millete harcansın isteriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:17
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Biz barış isteriz, analar ağlamasın isteriz. Bu Türk de olsa Kürt de olsa ağlamasın isteriz. Teröre harcanan para, terörle mücadeleye harcanan para millete harcansın isteriz." dedi.

        Manisa'nın Soma ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Özel, daha sonra Ulu Cami'de 2014 yılında yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Soma Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, maden faciasında hayatını kaybeden işçilere rahmet diledi.

        Özel, işçi sağlığı ve güvenliğine işaret ederek, "Tüm işçilere 'en kötü sendika sendikasızlıktan iyidir, mutlaka iyi, hakkınızı savunacak olan bir sendikada örgütlenin' diyoruz. Çünkü işçiler teker teker olursa kendilerini savunamazlar ama birlikte olduklarında mutlaka doğrusunu, iyisini hep beraber yapacaklar." diye konuştu.

        Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin soru üzerine Özel, terörün karşısında olduklarını aktararak, "Biz barış isteriz, analar ağlamasın isteriz. Bu Türk de olsa Kürt de olsa ağlamasın isteriz. Teröre harcanan para, terörle mücadeleye harcanan para millete harcansın isteriz." ifadesini kullandı.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hiçbir parti dışlanmadan bir komisyon kurulmasını isteyen Özel, şehit ailelerinin, gazilerin, mağdur ailelerinin dinlenilmesini, kimseyi rencide etmeden, kenarda bırakmadan demokratik adımların atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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