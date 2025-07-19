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        Manisa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı

        Manisa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:54
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        Manisa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı
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        Manisa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.G. (70), bilinmeyen bir numaradan arayan kişilerin kendisini adının terör örgütüne karıştığı, evindeki altın ve paraları kontrol edecekleri bahanesiyle 1 milyon 200 bin lira dolandırdığını beyan etti.

        Başvuruyu değerlendirerek çalışma başlatan ekipler, dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y. (29), E.A. (33), H.O. (20), N.K. (20) ve S.E. (20) ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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