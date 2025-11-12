Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:17 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:17
        Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Açıklamada, "Teknik direktörümüz ve Mustafa Dalcı ve ekibine 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Trendyol 1. Lig'de 13 haftada topladığı 10 puanla 18. sırada bulunan Manisa FK, dün teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

