Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı

Açıklamada, "Teknik direktörümüz ve Mustafa Dalcı ve ekibine 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

