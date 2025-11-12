Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz ve Mustafa Dalcı ve ekibine 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'de 13 haftada topladığı 10 puanla 18. sırada bulunan Manisa FK, dün teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
