Manisa'da traktör kazasında yaralanan genç kadın hastanede öldü

Babasına tarla işlerinde yardım ettiği öğrenilen genç kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Traktörün altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Yeşilkula, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

