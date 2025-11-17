Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da traktör kazasında yaralanan genç kadın hastanede öldü

        Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 12:55 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:55
        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde Elvan Yeşilkula (24) idaresindeki 64 LR 290 plakalı traktör devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Yeşilkula, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Babasına tarla işlerinde yardım ettiği öğrenilen genç kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

