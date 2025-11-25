Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:16 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:16
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri F.U. (21) ve D.Ö.'nün (27) ikametlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine adreslerine baskın düzenledi.

        Ev ve araçlarda yapılan aramada 9 bin 140 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan F.U. tutuklandı, D.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

