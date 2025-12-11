Manisa Şehir Hastanesinden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyrettiği bildirildi.
Manisa Şehir Hastanesinin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."
Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.
