        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Şehir Hastanesinden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyrettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:14
        Manisa Şehir Hastanesinden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:
        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyrettiği bildirildi.

        Manisa Şehir Hastanesinin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

        "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."

        Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

