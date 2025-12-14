Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, vefat etti

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Giriş: 14.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 14.12.2025 - 19:42
        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, vefat etti
        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören başkan Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadelere hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır."

        Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

