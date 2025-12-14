Manisa'da devrilen traktörün 17 yaşındaki sürücüsü öldü
Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çampınar Mahallesi Dereköy Sokak'ta Emre Filik'in (17) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Emre Filik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
