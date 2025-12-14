Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da devrilen traktörün 17 yaşındaki sürücüsü öldü

        Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da devrilen traktörün 17 yaşındaki sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Çampınar Mahallesi Dereköy Sokak'ta Emre Filik'in (17) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Emre Filik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Park halindeki motosiklet çalan 3 çocuk, görüntülerden tespit edilip yakala...
        Park halindeki motosiklet çalan 3 çocuk, görüntülerden tespit edilip yakala...
        İzmirli motosiklet sürücüsü Demirci yolunda hayatını kaybetti
        İzmirli motosiklet sürücüsü Demirci yolunda hayatını kaybetti
        Manisa'dan İzmir için su çağrısı "İzmir'e alternatif su kaynakları üretmemi...
        Manisa'dan İzmir için su çağrısı "İzmir'e alternatif su kaynakları üretmemi...
        Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
        Akhisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
        Dağda mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Dağda mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Eğitim-Bir-Sen'den eğitim çalışanlarına kulak veren ziyaretler
        Eğitim-Bir-Sen'den eğitim çalışanlarına kulak veren ziyaretler