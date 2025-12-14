Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay vefat etti

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Giriş: 14.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 14.12.2025 - 19:42
        GÜNCELLEME - Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay vefat etti
        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkan Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır."

        Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülşah Durbay'ın saat 20.00 sıralarında vefat ettiğini ifade ederek, "Bu 14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Bugün saat 7 civarında kalbi durdu. Bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış. Tüm Manisa'nın, tüm Şehzadeler'in, tüm sevenlerin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

        CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de çok üzgün olduklarını kaydederek, "Öncelikle tüm Manisa'nın, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Resmi açıklamaları yani cenazeyle ilgili diğer açıklamaları da büyük ihtimalle az sonra gruplardan da paylaşacağız. Basına da geçeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa yarın 11.00 gibi Şehzadeler Belediyesi'nde bir tören düşünüyoruz. Sonrasında da öğle namazını düşünüyoruz ama yine de Sayın Genel Başkanımızla konuştuktan sonra net bir açıklamayı basına da geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

        - Gülşah Durbay

        1988 yılında Manisa'da doğan Durbay, eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

        İş hayatında gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı.

        Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarındaki görevlerinin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

