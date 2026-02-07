Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Hayrettin Zeybek (46) yönetimindeki 09 ANV 359 plakalı otomobil, Akçakertik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Zeybek ile yolcu Okan Aslan (40), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

