        Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:34
        Manisa'nın Demirci ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Hayrettin Zeybek (46) yönetimindeki 09 ANV 359 plakalı otomobil, Akçakertik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü Zeybek ile yolcu Okan Aslan (40), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

