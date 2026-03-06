Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 18:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katındaki H.Ş'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Daireden yükselen alevler, apartmanın çatısına da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve apartmanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        A Milli Takım futbolcularının imzaladığı forma, DMD hastası Rahmi Kerem içi...
        A Milli Takım futbolcularının imzaladığı forma, DMD hastası Rahmi Kerem içi...
        Salihli'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu
        Salihli'de 4 katlı bina alevlere teslim oldu
        Milli forma DMD hastası minik Rahmi Kerem için satışta
        Milli forma DMD hastası minik Rahmi Kerem için satışta
        Salihlili Judocular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
        Salihlili Judocular Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
        Yunusemre'de fırınlara sıkı denetim
        Yunusemre'de fırınlara sıkı denetim
        Sarıgöl'de gübre ve zirai ilaç satış noktaları denetlendi
        Sarıgöl'de gübre ve zirai ilaç satış noktaları denetlendi