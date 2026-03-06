Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katındaki H.Ş'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Daireden yükselen alevler, apartmanın çatısına da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve apartmanın çatısında hasar oluştu.

