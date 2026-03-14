        Manisa'da cezaevi firarisi saklandığı evde ölü bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisi, saklandığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Bayındırlık Mahallesi'nde bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden vurulduğu belirlenen İbrahim K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Yapılan incelemede, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı belirlenen İbrahim K'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        Manisa'da bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına al...
        CHP Genel Başkanı Özel'den Manisa'da buruk iftar CHP Genel Başkanı Özgür Öz...
        Vali Özkan Manisa CBÜ'lü öğrencilerle iftarda buluştu
        Manisa Büyükşehir Belediyesinden gençlere dijital gelecek vizyonu
        Motosiklet sürücüsü ölümden döndü Otomobilin çarptığı motosiklet metrelerce...
