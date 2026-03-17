        Manisa Haberleri

        Manisa'da trafik kazasında bir kişi öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Nazan B. (44) idaresindeki 45 PB 301 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Zeki Kaya (52) yönetimindeki 07 F 8779 plakalı pikaba çarptı.

        Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Kaya, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kurtarılamadı.


        Polis ekipleri otomobil sürücüsü Nazan B'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"

        Mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek
        Mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek
        15 bin kişinin kişisel verilerini ele geçirmişler; 4 tutuklama
        15 bin kişinin kişisel verilerini ele geçirmişler; 4 tutuklama
        MCBÜ'de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
        MCBÜ'de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
        Otomobilin çarptığı kamyonetin sürücüsü öldü
        Otomobilin çarptığı kamyonetin sürücüsü öldü
        Refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobil başka araca çarptı: 1 ölü
        Refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobil başka araca çarptı: 1 ölü
        Manisa'da Ramazan boyunca gönül sofralarıyla rekor hizmet
        Manisa'da Ramazan boyunca gönül sofralarıyla rekor hizmet