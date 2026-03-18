Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 67 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 20:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turan Mahallesi İbramcı Parkı yakınındaki durakta dün otobüs bekleyen H.H.C'nin (67) karın bölgesinden bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili sortuşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.Ö. (34) olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

