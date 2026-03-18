Manisa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 67 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Turan Mahallesi İbramcı Parkı yakınındaki durakta dün otobüs bekleyen H.H.C'nin (67) karın bölgesinden bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sortuşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.Ö. (34) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

