İlk defa sinemaya giden öğrenciler 'Naim Süleymanoğlu'nu izledi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Ortaokulunda öğrenim gören 100 öğrenci, ilk kez sinema ile buluşarak Naim Süleymanoğlu’nun filmini izledi.

Manisa’da 100 ortaokul öğrencisi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi ve iş adamı Tuncay Anadolu’nun sponsorluğuyla ilk defa sinema ile buluştu. Öğrenciler, Türk ve dünya halter tarihinin önemli isimlerinden Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini izledi. Çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Naim Süleymanoğu, yaşantısı ve başarılarıyla hepimize insanın istediğinde her şeyi başarabileceğini göstermiştir. Onun bu örnek hayat hikayesi, birçok çocuğumuza rol model olacaktır. Bu filmle sporu gençlerimize sevdirmek, onları erken yaşlarda spora teşvik etmek amaçlıyoruz. Bu kapsamda Avni Gemicioğlu Ortaokulunda 100 öğrencimizi filmle buluşturduk. Faydalı bir etkinlik oldu. Ayrıca bu organizasyona destek veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırsever İşadamı Tuncay Anadolu ve Avni Gemicioğlu Ortaokulu öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu gibi spora teşvik edici çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Manisa'dan dünya çapında sporcular yetiştirdiklerinin de altını çizen Öztürk, Manisa'yı her yönüyle bir spor şehri yapmak istediklerini de kaydetti.

MANİSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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