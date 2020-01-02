Ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi

- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, besici Kılıç Kaya (46), doğumdan sonra annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkmayı başaramayan kuzusunu yaşatmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Veterinerin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için dik durması gerektiğini söylediği kuzusunu, oyuncak kamyonun üzerine oturtup bir bezle bağlayarak rahatça annesini emebilmesini sağladı.

Saruhanlı'nın kırsal Paşaköy Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Kılıç Kaya'nın çiftliğindeki koyunlardan biri, 20 Aralık'ta doğum yaptı. Dünyaya getirdiği yavrusu 2 gün ayağa kalkamadı. Bunun üzerine Kaya, 'Şans' ismini verdiği kuzusu için veterinerle görüştü. Veteriner, doğum yaptığı sıralarda hasta olan koyunun yavrusunu yeterince besleyememesi nedeniyle böyle bir sorun yaşandığını belirtip, kuzuların midelerinin farklı bölümlerden oluştuğundan hayvanın gelişimi için sütü ayaktayken alması gerektiğini söyledi. Veteriner, yavrunun oturarak ya da kucakta emdiği süt midesinin arka bölümlerine gitmediği için gelişemediğini de belirtti. Bunun üzerine Kaya, kuzunun dik durabilmesini sağlamak için kendince bir çözüm üretti. Kaya, kuzuyu çiftlik çalışanının oğluna ait oyuncak kamyonun üzerine yerleştirdi. Kuzunun karnının acımaması için de atına destek olarak sünger koydu. Ardından bir bez yardımıyla kuzuyu oyuncak kamyona sarıp sabitleyerek, annesini daha rahat emebilmesini sağladı.

Kuzusunu kurtarabilmek için böyle ilginç bir yöntem geliştiren Kılıç Kaya, "Doğduktan sonra ayağa kalkamayan kuzuyu kesmek, ölmesini beklemek ya da kayıtsız kalmak en kolayıydı. Ancak kolayına kaçmadık, yaşatmaya çalışıyoruz. Nihayetinde hayvanları seviyoruz. Onlar bize maddi kazancın yanında manevi destek de sağlıyor. Hayvanların da bu dünyada bizim kadar yaşam hakları var. Hele bir de besiciysek onlara özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, o yüzden elimizden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyoruz. 'Şans'ı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.



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