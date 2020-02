Demirci’nin tehlikeli virajları ortadan kaldırılıyor

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de yol bakım ve genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmayla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla AhmetlerAhatlar arasındaki yolda yer alan tehlikeli virajlar ortadan kaldırılıyor.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Demirci ilçesine bağlı AhmetlerAhatlar arasındaki yolda bakım ve genişletme çalışması yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Yol genişletme çalışmalarına da devam ettiklerini ifade eden Daire Başkanı Kuruçay, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için de yolda bulunan tehlikeli virajlarda genişletme çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu yoldaki çalışma büyük önem arz ediyor” dedi.

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.