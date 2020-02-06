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Manisa Valiliği depremlerin ardından son durumu açıkladı “Manisa’da 76 mahallede 305 ağır hasarlı, ...

İHA

Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 76 mahallede 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapının tespit edildiğini, ihtiyaç duyulan 29 mahallede ise AFAD İl Müdürlüğü tarafından 518 adet çadır kurulduğunu açıkladı.

Manisa Valiliği depremlerin ardından son durumu açıkladı “Manisa’da 76 mahallede 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmiştir” “İhtiyaç duyulan 29 mahallede AFAD İl Müdürlüğü tarafından 518 adet çadır kuruldu”

Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 76 mahallede 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapının tespit edildiğini, ihtiyaç duyulan 29 mahallede ise AFAD İl Müdürlüğü tarafından 518 adet çadır kurulduğunu açıkladı.
Manisa Valiliği tarafından Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen iki büyük depremin ardından yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “İlimiz Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde farklı tarihlerde depremler meydana gelmiştir. Yaşanılan depremler sonrası Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ekiplerle toplam 76 mahallede tespit çalışması yapılmıştır. Yapılan incelemelerde Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapıkonut tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede AFAD İl Müdürlüğü tarafından 518 adet çadır kurulmuştur. Ayrıca depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirilmiştir. Depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemlerine başlanılmış olup, yıkım işlemleri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir” denildi.

Konteynerlerin kurulumuna başlanıyor
Depremden zarar gören vatandaşların geçici barınma, nakdi yardım, sıcak yemek, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçlarının Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Depremde evi ağır hasar gören vatandaşlarımız için AFAD İl Müdürlüğü tarafından konteyner kurulumuna da başlanılacaktır. Akhisar ve Kırkağaç İlçelerinde yaşanan depremin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere yine Manisa Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ve sosyal çalışmacı personelden oluşan ekipler, depremden etkilenen vatandaşlarımızı çadırlarda ve evlerinde ziyaret ederek ‘psikososyal destek hizmeti’ vermektedir. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinde spor panayırı kurularak, çocukların depremin etkilerinden uzaklaşması amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir.”

MANİSA

06 Şubat 2020 Perşembe

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