Selendi beyaza büründü

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Selendi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. İlçe merkezine düşen yılın ilk kar yağışı özellikle çocukları sevindirdi. Beyaza bürünen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Gün boyu devam etmesi beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili olurken ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimi buldu.

MANİSA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:45

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.