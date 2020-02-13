Öner, açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlıkyoksulluk' araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Öner 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 411 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 887 TL olarak tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan araştırmaya göre ocak ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 411,23 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 887,4 TL olarak tespit edildiğini dile getiren Öner, “Elde ettiğimiz verilere göre ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 4,66’lık bir artış yaşandı. Ocak ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 81,48 artışla patlıcan, yüzde 37,87 artışla biber, yüzde 37,06 artışla domates, yüzde 31,65 artışla mandalina, yüzde 24,38 artışla salatalık; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 4,37 azalışla balık, yüzde 3,98 azalışla portakal, yüzde 3,77 azalışla muz, yüzde 3,77 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.” dedi.



Haberleşme ve giyim madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Aydınlanma madde fiyatlarında ocak ayında aralık ayına göre herhangi bir değişim gözlenmediğine dikkat çeken Öner, “Ocak ayında aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,77’lik bir artış gözlenirken; ocak ayında aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,26’lık bir artış oldu.

Ocak ayında aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,36’lık bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,46 artışla telefon onarımı; yüzde 7,47 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Ocak ayında aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 3,26’lık bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,82 artışla çocuk ayakkabısı, yüzde 2,66 artışla çocuk çorabı, yüzde 2,51 artışla kravat madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 12,75 azalışla çocuk kazağı, yüzde 10,91 azalışla erkek kazağı, yüzde 8,17 azalışla kadın gömleği, yüzde 7,68 azalışla anorak tipi kadın kabanı madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 3,12’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 15,01 artışla parfümler madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında aralık ayına göre yüzde 2,39 azalışla tuvalet kağıdı madde fiyatında düşüş gözlemlendi.” şeklinde konuştu.



Ulaşım ve eğitimkültür madde fiyatlarında artış yaşandı

Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 4,01’lik bir artış olduğunu vurgulayan Öner, “Eğitimkültür madde fiyatlarında aralık ayına göre değişimin yüzde 24,95 artışla magazin ve dergiler, yüzde 22,32 artışla televizyon, yüzde 17,78 artışla tiyatro madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 6,03 azalışla oyun konsolu, yüzde 3,96 azalışla futbol topu fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,87’lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 23,74 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 17,29 artışla şehirlerarası tren ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında aralık ayına göre yüzde 18,53 azalışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretler, yüzde 12,7 azalışla dolmuş ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi. Ocak ayında aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 4,23’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,26 artışla diş dolgu ücreti, yüzde 5,16 azalışla ilaçlar fiyatlarında olduğu gözlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2,31’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,9 artışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta, yüzde 0,82 azalışla musluk madde fiyatlarında olduğu gözlendi.” dedi.

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